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В Свердловской области отравились аграрии

Роспотребнадзор проводит проверку из-за отравления аграриев под Екатеринбургом

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Алексей Сухоруков/РИА Новости

В Свердловской области отравились сотрудники тепличного комплекса, расположенного в поселке Садовый. Об этом сообщает региональное управление Роспотребнадзора.

Согласно сообщению, управление проводит эпидемиологическое расследование по факту ингаляционного отравления сотрудников тепличного комплекса парами, предположительно, йодо-борной смеси. Специалисты ведомства устанавливают причины возникновения происшествия.

По информации Роспотребнадзора, за медицинской помощью обратились пять человек.

16 июня Telegram-канал Mash сообщил, что в московских больницах до 41 выросло количество пациентов с ботулизмом, заболевших в результате отравления готовой едой.

Также стало известно, что сотрудники правоохранительных органов провели обыски в производственных помещениях и на складах компаний «Локалкитчен» и «Гастропорт». Во время проверки следователи обнаружили поваров, пытавшихся выкинуть продукты, из которых делали блюда, которыми, как предполагается, отравились люди.

Ранее мужчина с галлюцинациями попал в больницу, поев рыбные консервы.

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