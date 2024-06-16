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Уролог связал увеличение длины полового члена с приемом особых лекарств

Daily Mail: увеличение средней длины пениса в Британии может быть связано с Оземпиком

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Shutterstock

Согласно анализу исследований, длина полового члена британцев выросла почти на 10% в период с 2022 по 2024 год. Причиной этого может быть рост популярности Оземпика, сообщает Daily Mail.

Новая работа показала, что размер пениса британских мужчин увеличился на 1,16 см в период с 2022 по 2024 год. Данные были собраны интернет-аптекой NowPatient. Также ученые использовали данные из различных исследований. В некоторых о длине сообщали сами мужчины. Вероятно, многие из них преувеличивали размер своего пениса.

Кроме того, исследования могут не отражать реальную картину, отметил уролог Ричард Вини из больницы Королевы Елизаветы в Бирмингеме. Длина пениса зависит от этнической принадлежности людей. Поэтому разный состав участников в 2022 и 2024 годах мог повлиять на результаты. Также на длину пениса влияет возраст. Возможно, в новых исследованиях участвовали мужчины старшего возраста.

Теоретически возможно, что новые лекарства для лечения диабета и ожирения, Оземпик и Вегови, могли повлиять на результаты опроса, добавил врач.

«Возможно, существует эффект Оземпика. Когда мужчины теряют вес, их пенисы кажутся больше», — отметил он.

Ранее ученые выяснили, в каком случае секс приносит пользу здоровью женщин.

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