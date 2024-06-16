Врач заявила, что травму бойца MMA Макгрегора мог спровоцировать алкоголь

Спортивный врач Тамара Крамченинова отреагировала на слова бойца ММА Майкла Биспинга о том, что ирландец Конор Макгрегор не смог выйти на бой с Майклом Чендлером из-за того, что пластина в его ноге не выдержала нагрузок, передает MMA.Metaratings.ru.

«Если у Макгрегора сломалась пластина, то это чревато прогрессирующей адской болью. Мог ли алкоголь спровоцировать воспаление в ноге? Разумеется, но спиртное — не единственная причина», — сказала Крамченинова.

Последним боем 34-летнего Макгрегора стал поединок с американцем Дастином Порье на турнире UFC 264. Встреча была завершена уже в первом раунде, а по ее итогам ирландец получил перелом ноги.

В конце октября 2022 года сообщалось, что Макгрегор сможет вернуться в октагон не ранее, чем через шесть месяцев. Спортсмен должен пройти шестимесячное тестирование на допинг, а также предоставить два отрицательных теста, чтобы ему разрешили выступать.

Ранее Дастина Порье отстранили от боев после поражения от Ислама Махачева.