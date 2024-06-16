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Булыкин сравнил чемпионат Европы с клубным футболом

Булыкин: чемпионат Европы отличается для футболистов от всех турниров

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Нина Зотина/РИА Новости

Знаменитый отечественный футболист Дмитрий Булыкин, экс-нападающий сборной России, а также отечественных и зарубежных клубов, высказался об атмосфере чемпионата Европы, отметив, что это отличается от выступлений за клубы.

«Конечно это отличается от всего остального. Это матчи на очень высоком уровне, когда за тобой смотрит страна. Ты представляешь свою страну на футбольном форуме, которые считается одним из главных турниров. Сборная – это показатель уровня футболиста. Все там выкладываются, хотят показать себя на весь мир, потому что чемпионат Европы смотрят очень многие. Конечно принести радость болельщикам и хорошо выступить для своей страны. Потому что сборная – это лицо своей страны, и все стараются сыграть как можно лучше, чтобы потом гордиться, а болельщики любили сборную и потом смотрели футбол», — отметил Булыкин.

Булыкин выступил в финальной части чемпионата Европы по футболу – 2004, проведя все три матча группового этапа и отличившись в игре третьего тура против Греции, в ворота которой он забил победный мяч (2:1). При этом Россия не вышла в плей-офф, а греки в итоге сенсационно выиграли турнир.

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