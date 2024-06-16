Словения и Дания сыграли вничью в матче Евро-2024

В матче 1-го тура группового этапа Евро-2024 Словения сыграла вничью с Данией.

Встреча завершилась со счетом 1:1.

За Данию счет в матче открыл Кристиан Эриксен. Он забил на 17-й минуте. За 13 минут до конца поединка Эрик Янжа сравнял счет в матче.

Также с Данией и Словенией в группе C играют Англия и Сербия, которые проведут очный поединок 16 июня в 22.00 по московскому времени.

Действующим чемпионом Европы является сборная Италии, которая обыграла в решающем поединке Англию. Основное и дополнительное время завершились со счетом 1:1. Судьба поединка решилась в серии послематчевых пенальти. Сборная России на том турнире не вышла из группы.

Весной 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и УЕФА, следуя рекомендациям Международного олимпийского комитета (МОК), приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям. Россияне пропустили стыковые матчи чемпионата мира 2022 года и пропустят предстоящий чемпионат Европы.

Ранее легенда сборной Бразилии назвал своего фаворита Евро-2024.