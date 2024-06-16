Минфин США не считает воровством передачу Украине доходов от российских активов

Глава минфина США Джанет Йеллен не считает воровством использование доходов от замороженных российских активов на нужды Украины. Об этом сообщает ТАСС.

«Нет никакого смысла называть это воровством. Российские активы остаются в этом учреждении (на международной площадке Euroclear в Бельгии. — «Газета.Ru»). Они были заморожены. Инвестиции, которые были у России, уже достигли своего срока. Таким образом, средства России лежат в виде наличности», — сказала министр.

По словам Йеллен, они приносят доход учреждению, на который у РФ якобы нет права.

До этого сообщалось, что лидеры стран G7 договорились до конца текущего года предоставить Украине $50 млрд за счет использования замороженных российских активов.

После начала специальной военной операции РФ на Украине в 2022 году западные страны заморозили активы ЦБ РФ примерно на €260 млрд, более двух третей из которых находятся в бельгийском Euroclear. По результатам прошлого года депозитарий получил с них доходы в размере €4,4 млрд, а с начала этого — еще €1,6 млрд. Ежегодно эти активы могут приносить €3-5 млрд прибыли.

Ранее сообщалось, что страны G7 могут потерять около $83 млрд в случае конфискации замороженных российских активов.