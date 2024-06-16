Около 30 албанцев напали на сербов перед матчем Сербия — Англия

Известный болельщик «Спартака» Николай Сурин рассказал, что 30 фанатов сборной Албании напали в Гельзенкирхене на болельщиков сборной Сербии перед матчем сербской команды с Англией на Евро-2024, передает «Спорт-Экспресс».

«Где-то 30 албанцев, все в черных капюшонах напали на паб, где собрались болельщики сборной Сербии. Думаю, что это все было подготовлено. Знали, что это сербский бар, собрали 30 человек и прыгнули», — сказал Сурин.

Сборная Англии встретится с командой Сербии в воскресенье, 16 июня, эта игра начнется в 22:00 по московскому времени. В последний раз Англия играла с Сербией в 2003 году в товарищеском матче. Встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу Англии.

Весной 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и УЕФА, следуя рекомендациям Международного олимпийского комитета (МОК), приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям. Россияне пропустили стыковые матчи чемпионата мира 2022 года и пропустят предстоящий чемпионат Европы.

Ранее сборной Сербии пожелали выйти из группы на Евро-2024.