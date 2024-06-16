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Врач рассказала, кому не стоит есть бананы

Врач Сухорукова: при обострении болезней ЖКТ лучше отказаться от бананов

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Виталий Тимкив/РИА «Новости»

Здоровому человеку в день можно съедать до пяти бананов, ограничить их нужно людям с заболеваниями ЖКТ. Об этом Regions рассказала врач-гастроэнтеролог видновской КБ Людмила Сухорукова.

До пяти бананов в день может позволить себе взрослый здоровый человек. Выбрать лучшее менее зрелые плоды,которые не приводят к резкому увеличению уровня сахара в крови. За раз оптимально съесть один небольшой банан или половину большого. Злоупотребление бананами на постоянной основе может привести к набору веса и расстройствам стула.

Ограничить потребление бананов нужно при заболеваниях ЖКТ в острой стадии. Людям с диабетом бананы не противопоказаны. Также важно помнить, что этот продукт – потенциальный аллерген, подчеркнула врач.

Детям старше трех лет можно съедать по банану в день, а в школьном возрасте не навредят и два банана.

До этого врач назвала гречку самой полезной крупой. Диетолог считает, что ее можно есть каждый день. Главное — выбирать цельнозерновые варианты, а не хлопья быстрого приготовления.

Ранее врач назвала две диеты, смягчающие системное воспаление.

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