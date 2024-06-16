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Эксперты рассказали, как пожилым людям защититься от падений

Associated Press: упражнения на баланс защищают пожилых от опасных падений

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Shutterstock

Падения у людей старше 65 лет могут привести к опасным для жизни переломам. Хотя они часто встречаются, риск падений можно значительно снизить. Об этом сообщает Associated Press.

Для снижения риска падений и их опасных последствий нужно повысить безопасность дома: убрать небольшие коврики, обеспечить достаточное освещение и переместить посуду для готовки в легкодоступные места. Если в доме есть лестницы, нужно установить перила на обеих ее сторонах. В ванной могут понадобиться держатели и нескользящие наклейки на деревянных или плиточных полах. Также важно сохранять чистоту дома и не оставлять вещи на полу.

При выраженных проблемах с равновесием следует обсудить с врачом и физиотерапевтом возможность использования ходунков или трости. При этом важно отрегулировать их по росту и освоить правильную технику. О любых падениях нужно рассказать врачу, даже о тех, которые кажутся несерьезными.

Нужно регулярно заниматься спортом: существует множество упражнений, которые могут помочь предотвратить падения и доступны даже при ограниченной подвижности. Например, йога на стуле, тай-чи и ходьба. Эти упражнения могут стать частью развлечений, если выполнять их в группе, с друзьями или интегрировать в игру с внуками.

Некоторые лекарства могут привести к головокружению или сонливости. Поэтому важно, чтобы лечащий врач знал обо всех принимаемых препаратах.

Изменения в слухе и зрении могут способствовать падению, поэтому важно регулярно проверять их. Также важно поддерживать здоровье костей. Остеопороз, то есть снижение плотности костей, повышает риск падений и переломов. Уменьшить риск остеопороза можно приемом витамина D и кальция. Уточнить подходящую дозу этих препаратов нужно у терапевта.

Ранее врач назвала крупу, которая помогает снижать уровень холестерина.

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