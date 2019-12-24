Песков: у Кремля пока нет позиции по идее об отмене НДФЛ для малоимущих
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле пока нет позиции относительно предложения спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко о возможной отмене НДФЛ для граждан, получающих зарплату на уровне МРОТ, передает корреспондент «Газеты.Ru».
«Нет, пока никакой позиции нет», - сказал Песков.
По словам представителя Кремля, этот вопрос требует межведомственного согласования и проработки на экспертном уровне.
Ранее спикер Совета Федераций Валентина Матвиенко заявила, что поддерживает отмену НДФЛ для малоимущих.
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