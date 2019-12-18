«Нафтогаз» понадеялся на возобновление переговоров с Россией в 2020 году

Председатель правления украинского «Нафтогаза» Андрей Коболев заявил о том, что в случае неудачного исхода переговоров с российскими представителями, в компании надеются на их возобновление. Об этом сообщает «Зеркало недели».

Он добавил, что переговоры по решению вопросов между двумя компаниями могут снова начаться в «апреле — мае».

Коболев не исключил ухудшение экономической ситуации на Украине из-за приостановки транзита газа. Так председатель правления отметил, что могут произойти серьезные взрывы в экономике, а темпы роста могут замедлиться.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— В Минэнерго оценили переговоры по транзиту газа через Украину

— Нечестный тендер: «Нафтогаз» подал иск против Украины

— «Нафтогаз» заявил об отсутствии предварительного соглашения с Россией