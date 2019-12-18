«Нафтогаз» понадеялся на возобновление переговоров с Россией в 2020 году
Председатель правления украинского «Нафтогаза» Андрей Коболев заявил о том, что в случае неудачного исхода переговоров с российскими представителями, в компании надеются на их возобновление. Об этом сообщает «Зеркало недели».
Он добавил, что переговоры по решению вопросов между двумя компаниями могут снова начаться в «апреле — мае».
Коболев не исключил ухудшение экономической ситуации на Украине из-за приостановки транзита газа. Так председатель правления отметил, что могут произойти серьезные взрывы в экономике, а темпы роста могут замедлиться.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— В Минэнерго оценили переговоры по транзиту газа через Украину
— Нечестный тендер: «Нафтогаз» подал иск против Украины
— «Нафтогаз» заявил об отсутствии предварительного соглашения с Россией