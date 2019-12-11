Силуанов рассказал про сроки возвращения долга Украины России

Глава Минфина Антон Силуанов сообщил, что британский Верховный суд по делу о суверенном долге Украины перед России вынесет решение в 2020 году. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, суд в данный момент соответствующие апелляции обеих сторон.

«По нашим оценкам, решение может быть вынесено в следующем году, ближе к середине следующего года», — добавил Силуанов.

Как известно, согласно сведениям министерства, требования Москвы к Киеву по невыполненным обязательствам по евробондам составляет уже $4,5 млрд.

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