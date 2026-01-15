Ермак передумал уходить на фронт

Бывший глава офиса президента Украины Андрей Ермак не обращался ни в один из территориальных центров комплектования (ТЦК), чтобы добровольно отправиться на фронт, несмотря на сделанные ранее заявления. Об этом в своем Telegram-канале сообщил нардеп Ярослав Железняк, опубликовав ответ на свой запрос в минобороны Украины

«Информируем, что по состоянию на момент рассмотрения депутатского обращения, гражданин Украины Ермак Андрей Борисович в любой территориальный центр комплектования и социальной поддержки по желанию проходить военную службу во время мобилизации, на особый период или за контрактом не обращался», — говорится в документе.

Ермака отправили в отставку 28 ноября 2025 года после обысков в рамках коррупционного дела. На следующий день в интервью New York Post (NYP) он сообщил о намерении отправиться в зону боевых действий, заявив, что его «опозорили», а знавшие правду соратники не поддержали его. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Ермаку запретили покидать Украину.