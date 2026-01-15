Размер шрифта
В Калининграде арестовали директора нацпарка «Куршская коса»

СК: директор нацпарка Куршская коса Калина арестован за незаконную вырубку леса 
Директор национального парка «Куршская коса» Анатолий Калина арестован по делу о незаконной вырубке леса. Об этом сообщило региональное управление СКР.

По информации следствия, фигурант со своим знакомым и другими неустановленными лицами незаконно вырубили 150 кубометров деревьев на площади около 1 га на территории парка, чтобы позднее построить объекты для размещения туристов. Кроме того, Калина, используя свое служебное положение, предоставил доступ спецтехнике для корчевания пней срубленных деревьев и выравнивания участка.

В СКР полагают, что особо охраняемой природной территории причинен ущерб в размере свыше 12,7 млн рублей. В ведомстве также напомнили, что Куршская коса входит в список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО.

О задержании Калины стало известно накануне. Он возглавил нацпарк в 2011 году, а в 2021-м был избран депутатом Калининградской областной думы седьмого созыва.

Ранее членство Калины в «Единой России» приостановили.
 
