ВСУ лишились еще восьми беспилотников при попытке атаковать Россию

Минобороны: силы ПВО за четыре часа уничтожили восемь украинских БПЛА в России

Дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) за четыре часа перехватили и уничтожили восемь вражеских беспилотников в России. Об этом сообщило министерство обороны РФ.

По информации ведомства, Вооруженные силы Украины (ВСУ) пытались атаковать российские регионы в период с 08:00 до 12:00 мск 15 января. Уточняется, что три дрона было сбито над территорией Республики Башкортостан, по два БПЛА – над Ростовской и Самарской областями и еще один обезврежен в Белгородской области.

До этого министр обороны России Андрей Белоусов сообщил, что противник увеличил число дронов для атак на российские регионы. По его словам, если в начале 2025 года ВСУ в среднем задействовали 1,5 тысячи беспилотников дальнего действия в месяц, то начиная с мая их число постепенно возросло до 3,7 тысячи в месяц.

В то же время Белоусов сообщил о высокой эффективности российских систем противовоздушной обороны при отражении украинских атак. Он оценил ее в 97%.

Ранее глава Минобороны РФ призвал использовать опыт создания системы ПВО вокруг Москвы.