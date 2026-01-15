Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Операция США в Венесуэле и захват МадуроГибель детей в роддоме НовокузнецкаПротесты в Иране — 2026
Армия

ВСУ лишились еще восьми беспилотников при попытке атаковать Россию

Минобороны: силы ПВО за четыре часа уничтожили восемь украинских БПЛА в России
Pravda Komsomolskaya/Global Look Press

Дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) за четыре часа перехватили и уничтожили восемь вражеских беспилотников в России. Об этом сообщило министерство обороны РФ.

По информации ведомства, Вооруженные силы Украины (ВСУ) пытались атаковать российские регионы в период с 08:00 до 12:00 мск 15 января. Уточняется, что три дрона было сбито над территорией Республики Башкортостан, по два БПЛА – над Ростовской и Самарской областями и еще один обезврежен в Белгородской области.

До этого министр обороны России Андрей Белоусов сообщил, что противник увеличил число дронов для атак на российские регионы. По его словам, если в начале 2025 года ВСУ в среднем задействовали 1,5 тысячи беспилотников дальнего действия в месяц, то начиная с мая их число постепенно возросло до 3,7 тысячи в месяц.

В то же время Белоусов сообщил о высокой эффективности российских систем противовоздушной обороны при отражении украинских атак. Он оценил ее в 97%.

Ранее глава Минобороны РФ призвал использовать опыт создания системы ПВО вокруг Москвы.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27627379_rnd_7",
    "video_id": "record::1409e204-4c8b-44e4-b62f-1185984e7972"
}
 
Теперь вы знаете
Почему на Крещение в России самые сильные морозы. Метеоролог объяснил погодный феномен
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+