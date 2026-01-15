Размер шрифта
«Пусти людей, потом соверши намаз»: на видео сняли, как водитель автобуса молился на морозе

На Урале водитель не пускал женщин в автобус, пока не совершил намаз на морозе 
В городе Нижневартовске Ханты-Мансийского автономного округа водитель не пускал пассажиров в автобус, пока не совершил намаз. Об этом сообщает Telegram-канал «Уралити».

«В Нижневартовске водитель автобуса заставил пассажиров мерзнуть на улице в −25 °C, пока совершал религиозный обряд. Видео инцидента разлетелось по соцсетям: на кадрах видно, как люди стучат просят впустить их внутрь, но мужчина никак не реагирует на просьбы», — говорится в публикации.

Пассажир запечатлел инцидент на видео. На кадрах видно, как водитель молится на снегу, при этом мужчина не пускает пассажиров в общественный транспорт. На записи также слышно, как автор видео просит автомобилиста открыть двери, потому что на морозе стоят женщины.

По данным канала, перевозчик «Домтрансавто» отстранил водителя от работы, сейчас в компании проводят внутреннюю проверку по факту случившегося: выясняется, почему сотрудник решил помолиться в ущерб графику и безопасности пассажиров. Инцидентом также заинтересовались работники правоохранительных органов.

Ранее снежная лавина завалила машины и заблокировала камчадалов в магазине.
 
