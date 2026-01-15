В Воронежской области подожгли почтовое отделение, чтобы скрыть крупную кражу

В Воронежской области полицейские раскрыли ограбление почтового отделения, после которого подожгли здание для сокрытия кражи почти 60 млн рублей. Об этом сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.

По ее данным, правоохранители установили, что к преступлению может быть причастна руководитель почтового отделения. Женщину задержали в момент, когда она пыталась выехать в Московский регион. Во время осмотра автомобиля сотрудники полиции обнаружили у нее более 2 млн рублей.

Также был задержан брат подозреваемой. В его машине оперативники нашли около 37 млн рублей. Мужчина признал свою вину и дал показания.

Следственный отдел ОМВД России по Семилукскому району возбудил уголовные дела по статьям о поджоге и краже в особо крупном размере. Материалы объединены в одно производство. В настоящее время оба фигуранта заключены под стражу.

