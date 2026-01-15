Стало известно, когда выйдет перезапуск сериала «Клиника»

Премьера перезапуска сериала «Клиника» выйдет 25 февраля. Об этом сообщили на официальном аккаунте проекта в соцсети X.

Представители сериала опубликовали первый постер картины. К своим ролям вернулись Зак Брафф, Дональд Фэйсон, Сара Чок, Джуди Рейес и Джон К. Макгинли. Первые две серии покажут 25 февраля на канале ABC.

Оригинальный сериал рассказывал о жизни молодых врачей Джона Дориана (Джей Ди) и его друга Кристофера Терка. Он повествовал о быте работников клиники и судьбах пациентов. Проект совмещал в себе как юмористические сценки, так и элементы драмы. Последний, девятый сезон, вышел на экраны в 2009 году. В нем Джей Ди уже покинул клинику и начал преподавать в Уинстонском медицинском университете. Его коллегами снова становятся Терк, а также бывший наставник Перри Кокс.

Сериал получил награду «Эмми» за подбор актеров, режиссерскую работу и сценарий среди комедийных сериалов. Зак Брафф, исполнивший роль Джей Ди, был трижды номинирован на «Золотой глобус» как «лучший актер телевизионного сериала, комедии или мюзикла».

