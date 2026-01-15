Размер шрифта
Захарова напомнила главе МИД ФРГ, с кем Германия исторически близка

Захарова опровергла утверждение о исторической близости Германии и США
Германию сложно назвать наиболее исторически близкой для США страной. Об этом заявил в своем Telegram-канале официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя слова главы МИД ФРГ Йоханна Вадефуля о том, что с Соединенными Штатами Германию «связывают исторически сложившиеся отношения».

Захарова отметила, что выходцев из германских земель в США много, однако немецкое культурное влияние во все периоды истории было довольно ограниченно. По ее словам, немецкое влияние на американской территории невозможно сравнить с британским, ирландским или итальянским наследием.

Представитель МИД РФ обратила внимание, что немцы говорят на одном языке не с американцами, а с австрийцами, швейцарами, жителями Лихтенштейна.

«Это с США Германия находится на одном и том же континенте и делит общую границу? Это с Вашингтоном Берлин реализует торговые, инфраструктурные и интеграционные проекты?» — задалась вопросами Захарова.

Она добавила, что не Соединенными Штатами в свое время руководили представители многочисленных немецких королевских домов.

Ранее Захарова прокомментировала слова Мерца о бегстве украинцев в Германию.

