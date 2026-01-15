Размер шрифта
Глава отделения реанимации роддома в Новокузнецке не признал вину в гибели младенцев

ТАСС: и.о. завотделением реанимации роддома Новокузнецка Эмих не признал вину
Исполняющий обязанности заведующего отделением реанимации и интенсивной терапии новорожденных роддома в Новокузнецке Алексей Эмих не признал вину по делу о гибели младенцев. Об этом пишет ТАСС.

«Допрошенный в качестве подозреваемого Эмих вину по имеющемуся в отношении него подозрению не признал», — сообщил представитель следствия на заседании суда.

По данным агентства, следователь просит арестовать медика на два месяца.

До этого глава Росздравнадзора Алла Самойлова заявила, что специальная комиссия займется оценкой работы службы родовспоможения и проведет разбор всех несчастных случаев в роддоме №1 в Новокузнецке.

За новогодние праздники в новокузнецком роддоме погибли девять младенцев. По данным регионального минздрава, у всех обнаружили внутриутробную инфекцию. При этом СМИ называют возможной причиной гибели детей заражение менингококком. С 2024 года в роддоме выявили 150 нарушений, а пациентки называют его «адским местом» и жалуются на безразличие персонала. СК уже возбудил уголовное дело, а главврача учреждения отстранили от работы. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее бывшая пациентка рассказала, как роженицы убегали из роддома в Новокузнецке всей палатой.

