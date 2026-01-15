Размер шрифта
Наука

Ученые извлекли ДНК древнего носорога из останков в желудке волчонка

GBE: ДНК древнего носорога нашли в желудке умершего 14 400 лет назад волка
Mauricio Anton./Wikimedia Commons

Ученые из Уппсальского университета в Швеции извлекли полный геном шерстистого носорога из фрагмента плоти, сохранившейся в желудке замороженного волчонка. Расшифровка показала, что вид вымер стремительно — вероятно, из-за резкого потепления климата. Результаты работы опубликованы в журнале Genome Biology and Evolution (GBE).

Ткани шерстистого носорога (Coelodonta antiquitatis) были обнаружены при вскрытии мумифицированного волчонка, найденного в вечной мерзлоте Сибири в 2011 году. Радиоуглеродный анализ показал, что останкам было около 14 400 лет, а значит, съеденное животное было одним из последних представителей своего вида.

Исследователям впервые удалось получить полный геном животного ледникового периода из непереваренных остатков в желудке другого животного. Геном этого носорога сравнили с двумя более древними образцами возрастом около 18 и 49 тысяч лет.

Анализ показал, что уровень инбридинга и генетического разнообразия у всех трех особей был схожим. Это указывает на то, что в Северо-Восточной Сибири до самого конца существовала относительно стабильная популяция шерстистых носорогов, без признаков длительного генетического вырождения. Следовательно, вымирание произошло быстро, а не в результате постепенного упадка численности.

По словам авторов работы, полученные данные опровергают версию о решающей роли охоты человека в исчезновении Coelodonta antiquitatis. Популяция шерстистых носорогов просуществовала в регионе не менее 15 тысяч лет после появления там людей.

Исчезновение вида совпало с резким потеплением климата в конце последнего ледникового периода — межстадиалом Беллинг–Аллеред. Ученые предполагают, что быстрые климатические изменения привели к исчезновению привычной растительности, от которой зависели эти холодолюбивые травоядные, что и стало ключевой причиной их вымирания.

Ранее был выявлен неожиданный фактор, ограничивающий численность гигантских животных на Земле.

