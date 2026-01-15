Политик Сорлин: у России сотни миллионов сторонников по всему миру

Сотни миллионов людей в разных странах мира поддерживают Россию, изолировать ее никогда не получится. Об этом заявил в интервью ТАСС французский политик, вице-председатель Международного движения русофилов Фабрис Сорлин.

Сорлин напомнил, что Международное движение русофилов было создано в марте 2023 года при поддержке министерства иностранных дел России. Его цель — объединить людей, поддерживающих Россию, ее культуру, традиции и тд.

Русофилы не должны позволить странам Запада продвигать идею изоляции России, которая нереализуема, подчеркнул политик. По его словам, необходимо продемонстрировать всему миру, что миллионы людей любят Россию и не хотят, чтобы коллективный Запад пытался ее разрушить.

С момента основания движения открылось уже более 80 отделений в 80 странах на всех континентах.

Сорлин и его семья получили гражданство России в 2024 году после того, как перебрелись в страну.

Ранее Сорлин рассказал, что покинул Францию из-за угроз его семье.