В Генштабе ВС РФ рассказали о расширении буферной зоны на границе с Украиной

Российские военнослужащие продолжают расширять полосу безопасности в приграничных районах Сумской и Харьковской области. Об этом в ходе работы на пункте управления группировки войск «Центр» заявил начальник Генерального штаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов, передает ТАСС.

Генерал армии уточнил, что задачи по расширению буферной зоны выполняют подразделения группировки войск «Север».

5 января военно-политический обозреватель Михаил Онуфриенко в эфире «Радио Sputnik» сообщил, что на создание полосы безопасности вдоль границы РФ с Украиной может потребоваться весь 2026 год. По его словам, российским военнослужащим удалось создать местами буферную зону шириной от 10 до 15 км, но это по протяженности общей границы — где-то в пределах 10%.

Как отметил эксперт, не стоит забывать о Брянской области, которая, также как Курская и Белгородская области, подвергалась нападениям и нуждается в обеспечении безопасности. Онуфриенко обратил внимание, что Брянская область граничит с Черниговской областью. Здесь интенсивность боевых действий меньше, и полоса безопасности вообще не создавалась.

Ранее Путин дал поручение по буферной зоне на границе с Украиной.