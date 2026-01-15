На Западе заявили о резком снижении эффективности Украины в перехватах ракет

Российские удары резко снизили эффективность Украины в перехватах ракет. Об этом пишет польское издание Interia.

«Массированные атаки российской армии приводят к тому, что украинские военные теряют эффективность в перехвате баллистических ракет», — говорится в материале.

Создатели статьи сослались на данные украинской стороны. Из них следует, что в данный момент эффективность перехвата ракет Вооруженными силами Украины (ВСУ) составляет 36%, хотя совсем недавно этот показатель был равен 60%.

13 января министр обороны Украины Денис Шмыгаль сообщил, что Киев получил от союзников 23 системы противовоздушной обороны (ПВО) и 11 тысяч ракет к ним в 2025 году.

11 января украинский президент Владимир Зеленский обратился к европейским странам с настоятельной просьбой предоставить Киеву резервные ракеты для систем ПВО.

Ранее Кличко заявил об отсутствии ресурсов для отражения атак на Киев и всю Украину.