Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Операция США в Венесуэле и захват МадуроГибель детей в роддоме НовокузнецкаПротесты в Иране — 2026
Армия

На Западе заявили о резком снижении эффективности Украины в перехватах ракет

Interia: российские удары резко снизили эффективность Украины в перехватах ракет
Evgeniy Maloletka/AP

Российские удары резко снизили эффективность Украины в перехватах ракет. Об этом пишет польское издание Interia.

«Массированные атаки российской армии приводят к тому, что украинские военные теряют эффективность в перехвате баллистических ракет», — говорится в материале.

Создатели статьи сослались на данные украинской стороны. Из них следует, что в данный момент эффективность перехвата ракет Вооруженными силами Украины (ВСУ) составляет 36%, хотя совсем недавно этот показатель был равен 60%.

13 января министр обороны Украины Денис Шмыгаль сообщил, что Киев получил от союзников 23 системы противовоздушной обороны (ПВО) и 11 тысяч ракет к ним в 2025 году.

11 января украинский президент Владимир Зеленский обратился к европейским странам с настоятельной просьбой предоставить Киеву резервные ракеты для систем ПВО.

Ранее Кличко заявил об отсутствии ресурсов для отражения атак на Киев и всю Украину.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27627109_rnd_2",
    "video_id": "record::1409e204-4c8b-44e4-b62f-1185984e7972"
}
 
Теперь вы знаете
Почему на Крещение в России самые сильные морозы. Метеоролог объяснил погодный феномен
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+