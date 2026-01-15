Размер шрифта
Небо над Ираном открыли для гражданских самолетов

Reuters: над Ираном возобновлены полеты гражданских самолетов
Stringer/Reuters

Иран открыл свое воздушное пространство после закрытия из-за опасений по поводу возможных атак со стороны США. Об этом сообщает Reuters.

Согласно данным сервиса отслеживания рейсов Flightradar24, запрет на полеты был снят в 3:00 по Гринвичу.

Иранские власти ранее закрывали воздушное пространство над республикой, опасаясь военных действий США. Запрет распространялся на все гражданские рейсы, кроме международных, на которые давались разрешения.

До этого Reuters со ссылкой на высокопоставленного европейского чиновника сообщило, что администрация США может нанести военный удар по Ирану в ближайшие 24 часа на фоне подавления властями массовых протестов в республике.

28 декабря 2025 года в Иране вспыхнули массовые протесты из-за экономического кризиса. Акции начались в Тегеране, но вскоре распространились и на другие города. В ответ власти усилили меры безопасности: для разгона протестующих использовались слезоточивый газ и пневматическое оружие, также в стране отключили интернет.

Тегеран обвиняет в беспорядках внешние силы. По данным МИД страны, к действиям митингующих причастны США и Израиль. При этом президент США Дональд Трамп обвинил Тегеран в переходе «красной линии» при подавлении протестов и заявил, что Вашингтон всерьез рассматривает возможность ответных мер, в том числе с применением силы.

Ранее США запросили заседание Совбеза ООН из-за ситуации в Иране.

