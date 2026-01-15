Раскрыто влияние молочных продуктов на отсрочку старческого слабоумия

Обезжиренные молочные продукты хуже влияют на функции мозга, а вот натуральное жирное молоко может внести существенный вклад в здоровье и помочь отсрочить развитие старческого слабоумия. Об этом НСН рассказал главный гепатолог Минздрава Московской области Павел Богомолов.

По словам специалиста, сегодня нет подтвержденных исследований о том, что с помощью регулярного потребления молока можно сохранить умственные способности до глубокой старости и избежать болезней мозга. Однако изучено влияние обезжиренной молочки в сравнении с обычной – оказалось, что молочные продукты с низким содержанием жиров хуже действуют на мнестические функции организма, то есть на процессы, связанные с памятью.

«Те, кто потребляют молочные продукты с нормальным содержанием жира, характеризуются лучшим сохранением интеллектуальных ресурсов с возрастом. Грубо говоря, старческое слабоумие чаще развивается у тех людей, кто потребляет обезжиренные, в том числе молочные, продукты», — объяснил врач, добавив, что потребление молока с жирностью 3,5% — это вклад в здоровье.

Однако потребление молочки допустимо только при отсутствии противопоказаний – если у человека непереносимость лактозы, то нужно выбирать безлактозные напитки. Богомолов также развеял миф о том, что с возрастом молоко попадает под запрет – по его словам, если у человека нормальная активность фермента лактазы, то пить молоко можно в любом возрасте.

Что касается наиболее вредных для мозга напитков, то среди них выделяется сладкая газировка, так как она стимулирует инсулинорезистентность и провоцирует развитие множества опасных заболеваний, заключил гепатолог.

Напомним, ученые выяснили, что резкие повышения уровня сахара в крови после приема пищи могут существенно увеличивать риск развития болезни Альцгеймера. Оказалось, что у людей с повышенным уровнем сахара в крови после еды — так называемой постпрандиальной гипергликемией — риск болезни Альцгеймера был на 69% выше.

Ранее в России появился ГОСТ на молоко для детского питания и молочный коктейль.