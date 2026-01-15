Размер шрифта
В Петропавловске-Камчатском введен режим ЧС

В Петропавловске-Камчатском ввели режим ЧС после гибели людей из-за снега
МЧС Камчатского края

В Петропавловске-Камчатском объявили режим чрезвычайной ситуации (ЧС) муниципального уровня из-за схода снежных масс с крыш. Об этом в официальном Telegram-канале заявил глава города Евгений Беляев.

По его словам, комиссия по предупреждению и ликвидации ЧС рекомендовала принять такое решение после оценки критериев, влияющих на обеспечение безопасности жизнедеятельности населения, и двух трагических случаев за день.

«Решение мною принято, оно будет закреплено в форме соответствующего постановления», — отметил глава города.

По словам Беляева, режим ЧС позволит привлечь дополнительные силы и средства для расчистки крыш, дорог и дворов, координации работы служб и предотвращения новых происшествий.

До этого в Петропавловске-Камчатском два человека погибли из-за схода снега в частном секторе города на улице Макарова. 60-летний спасатель Игорь Быков, предположительно, возвращался с работы, когда на него внезапно обрушилась лавина снега с крыши одного из домов. Еще одного мужчину накрыла упавшая с крыши снежная глыба. Спасатели и медики пытались провести реанимацию, но оба пострадавших скончались на месте происшествия.

Ранее снежная лавина завалила машины и заблокировала камчадалов в магазине.
 
