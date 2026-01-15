Размер шрифта
Общество

Российские врачи удалили мужчине гигантскую опухоль весом со взрослого человека

На Урале мужчине удалили гигантскую опухоль весом со взрослого человека
Министерство здравоохранения Свердловской области

На Урале прооперировали 50-летнего мужчину с опухолью весом со взрослого человека, которая росла около 20 лет. Об этом сообщает пресс-служба минздрава по Свердловской области.

Опухоль, образованная из жировой ткани, росла в животе мужчины десятилетиями — она не вызывала подозрений из-за своего расположения, маскируясь под обычную жировую прослойку. За последний месяц вес пациента резко увеличился со 150 до 180 килограммов — начавшая стремительный рост опухоль сдавила мужчине нижнюю полую вену, полностью сместила кишечник, мочевой пузырь и другие органы, заняв почти всю брюшную полость.

Прооперировать мужчину взялись в Свердловском областном онкологическом диспансере — вмешательство было сложным и сопряженным с риском сильной кровопотери и тромбоэмболии. Врачи заранее подготовили систему для возврата крови пациента во время вмешательства. Кроме того, из-за размеров опухоли мужчина не мог долго лежать на спине, поэтому медики отдельно продумали его положение на операционном столе и методы интубации.

Хирурги работали семь часов сорок минут и успешно удалили гигантское новообразование. После операции медики пытались взвесить опухоль, но ее масса превысила предел медицинских весов в 60 килограммов.

Ранее в Улан-Удэ женщине удалили миому размером с голову взрослого человека.

