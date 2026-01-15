Российские врачи удалили мужчине гигантскую опухоль весом со взрослого человека

На Урале прооперировали 50-летнего мужчину с опухолью весом со взрослого человека, которая росла около 20 лет. Об этом сообщает пресс-служба минздрава по Свердловской области.

Опухоль, образованная из жировой ткани, росла в животе мужчины десятилетиями — она не вызывала подозрений из-за своего расположения, маскируясь под обычную жировую прослойку. За последний месяц вес пациента резко увеличился со 150 до 180 килограммов — начавшая стремительный рост опухоль сдавила мужчине нижнюю полую вену, полностью сместила кишечник, мочевой пузырь и другие органы, заняв почти всю брюшную полость.

Прооперировать мужчину взялись в Свердловском областном онкологическом диспансере — вмешательство было сложным и сопряженным с риском сильной кровопотери и тромбоэмболии. Врачи заранее подготовили систему для возврата крови пациента во время вмешательства. Кроме того, из-за размеров опухоли мужчина не мог долго лежать на спине, поэтому медики отдельно продумали его положение на операционном столе и методы интубации.

Хирурги работали семь часов сорок минут и успешно удалили гигантское новообразование. После операции медики пытались взвесить опухоль, но ее масса превысила предел медицинских весов в 60 килограммов.

