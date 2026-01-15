Жителя Крыма отправили в колонию за оправдание терроризма

В Крыму местного жителя отправили в колонию по статье об оправдании терроризма

В Крыму местного жителя отправили в колонию на четыре года по статье об оправдании терроризма. Об этом сообщает Telegram-канал «Крым 24».

Уточняется, что осужденный публично оправдывал подрыв Крымского моста.

«Мужчина, скрываясь за ником в Telegram, разместил посты, оправдывающие совершение теракта. В результате лингвистической экспертизы публикации признали направленными на оправдание терроризма», — сказано в сообщении.

Уточняется, что ранее фигурант уже был осужден за реабилитацию нацизма и провел два года в колонии.

В декабре 2025 года жительнице Вологодской области вынесли приговор после финансирования Вооруженных сил Украины и публикаций в поддержку запрещенного в России украинского военизированного националистического объединения. Женщина 1992 года рождения с июня 2022 по июль 2023 года совершила 11 безналичных переводов на счет, использовавшийся ВСУ для закупки оружия, боеприпасов, технических средств и экипировки. Кроме того, она размещала в интернете материалы, оправдывающие деятельность запрещенного объединения, что подпадает под статью УК РФ об оправдании терроризма.

Ранее пожилого жителя Сочи осудили за сотрудничество с СБУ.