Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Операция США в Венесуэле и захват МадуроГибель детей в роддоме НовокузнецкаПротесты в Иране — 2026
Общество

Жителя Крыма отправили в колонию за оправдание терроризма

В Крыму местного жителя отправили в колонию по статье об оправдании терроризма 
{
    "_essence": "video",
    "media_position": "top",
    "uid": "_id_video_media_27626857_rnd_5",
    "video_id": "record::46ca387e-b544-47e6-8ac9-6bf47ac00597"
}

В Крыму местного жителя отправили в колонию на четыре года по статье об оправдании терроризма. Об этом сообщает Telegram-канал «Крым 24».

Уточняется, что осужденный публично оправдывал подрыв Крымского моста.

«Мужчина, скрываясь за ником в Telegram, разместил посты, оправдывающие совершение теракта. В результате лингвистической экспертизы публикации признали направленными на оправдание терроризма», — сказано в сообщении.

Уточняется, что ранее фигурант уже был осужден за реабилитацию нацизма и провел два года в колонии.

В декабре 2025 года жительнице Вологодской области вынесли приговор после финансирования Вооруженных сил Украины и публикаций в поддержку запрещенного в России украинского военизированного националистического объединения. Женщина 1992 года рождения с июня 2022 по июль 2023 года совершила 11 безналичных переводов на счет, использовавшийся ВСУ для закупки оружия, боеприпасов, технических средств и экипировки. Кроме того, она размещала в интернете материалы, оправдывающие деятельность запрещенного объединения, что подпадает под статью УК РФ об оправдании терроризма.

Ранее пожилого жителя Сочи осудили за сотрудничество с СБУ.
 
Теперь вы знаете
Почему на Крещение в России самые сильные морозы. Метеоролог объяснил погодный феномен
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+