В МИД Киргизии рассказали о планах сотрудничества с Россией

Киргизия планирует активно сотрудничать с Россией на всех уровнях в 2026 году

Киргизия намерена развивать сотрудничество с Россией в 2026 году. Об этом сообщил глава МИД республики Жээнбек Кулубаев на пресс-конференции в Бишкеке, передает РИА Новости.

В этом году планируется проведение межправительственной комиссии, проведение форума регионов, а также намечен ряд культурно-гуманитарных мероприятий.

«В двустороннем формате мы продолжим работу на уровне правительств и на уровне регионов... Мы с нашими главными партнерами всегда будем держать активный контакт», — сказал он, отметив, что Киргизия всегда будет держать активный контакт с «главными партнерами».

Россия и Киргизия являются активными членами Евразийского экономического союза (ЕАЭС), ОДКБ и ШОС. Москва остается одним из крупнейших торговых партнеров Бишкека. Важную роль играет Российско-Кыргызский фонд развития, финансирующий инфраструктурные и промышленные проекты в республике.

В декабре сообщалось, что Киргизия не планирует вводить въезд для россиян только по загранпаспортам.

Ранее киргизский чиновник потребовал от представителя китайской компании не говорить по-русски.