На видео попало, как автомобили с магнитогорцами разбились в серьезном ДТП

В Магнитогорске на видео попало, как машины с людьми разлетелись в аварии 
В городе Магнитогорске Челябинской области автомобили с людьми разлетелись в момент удара. Об этом сообщает Telegram-канал «Агентство чрезвычайных новостей».

«По данным сотрудников ГИБДД, 37-летний водитель «Ситроен С4» совершил столкновение со встречной машиной «Рено Каптюр» под управлением 28-летнего водителя», — говорится в публикации.

Уличная камера запечатлела инцидент. На кадрах видно, как иномарки сталкиваются на перекрестке, от удара машины отбрасывает в разные стороны, при этом их детали разлетаются по проезжей части.

По данным канала, ДТП произошло на проспекте Карла Маркса. Водитель Renault Kaptur получил травмы, прибывшие медики госпитализировали пострадавшего, при этом второго водителя – отпустили на амбулаторное лечение. По факту случившегося ведется административное расследование.

До этого в городе Химки Московской области автомобиль с человеком загорелся в момент ДТП.

Ранее снежная лавина завалила машины и заблокировала камчадалов в магазине.
 
