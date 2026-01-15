Стало известно, кто в США подтвердил участие в Мюнхенской конференции

Глава Национальной разведки США Тулси Габбард в настоящее время является единственным высокопоставленным представителем американской администрации, подтвердившим свое участие в Мюнхенской конференции по безопасности в феврале 2026 года. Об этом пишет Euractiv.

Как отметили журналисты, к текущему моменту ни вице-президент США Джеймс Дэвид Вэнс, ни государственный секретарь Марко Рубио не заявляли о своем участии в предстоящем мероприятии. При этом известно, что на Мюнхенскую конференцию собираются приехать министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи и его заместитель.

14–16 февраля прошлого года в Германии состоялась 61-я Мюнхенская конференция по безопасности. Делегацию США возглавлял Вэнс, который в первый же день конференции заявил, что Европейский союз сам виноват в возникшем в регионе кризисе. Как сказал вице-президент, в отношении Европы его больше всего беспокоит ее отступление «от некоторых из самых фундаментальных ценностей», разделяемых с США. Политик раскритиковал власти ЕС, а также призвал украинского лидера Владимира Зеленского начать мирные переговоры.

Позднее глава Мюнхенской конференции Кристоф Хойсген назвал состоявшееся мероприятие «кошмарным сном для Европы».

Ранее Каллас резко отреагировала на выступление Вэнса на Мюнхенской конференции.