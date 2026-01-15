Размер шрифта
Экипаж миссии Crew-11 с заболевшим астронавтом прибыл на Землю

Корабль Crew Dragon с заболевшим астронавтом приводнился у побережья Калифорнии
Космический корабль Crew Dragon, на борту которого заболевший астронавт, приводнился у побережья Калифорнии. Трансляцию ведет NASA на своей странице в соцсети Х.

Crew Dragon с экипажем миссии Crew-11 отстыковался от Международной космической станции (МКС) 15 января около трех ночи по московскому времени. Возвращение команды на Землю состоялось досрочно в связи с тем, что у одного из астронавтов миссии возникли проблемы со здоровьем. Главный врач NASA Джеймс Полк уточнял, что это не связано с операционной деятельностью или выходом в открытый космос.

Как сообщил журнал Scientific American (SciAm), в связи с эвакуацией заболевшего астронавта США пошли на беспрецедентный шаг в отношении РФ, досрочно передав управление МКС российской стороне. По данным издания, командир МКС от NASA астронавт Майк Финк передал полномочия российскому космонавту Сергею Кудь-Сверчкову. На МКС остались два россиянина и один американец, говорится в публикации.

Запуск миссии Crew-12 к МКС планируется в середине февраля. В состав экипажа корабля Crew Dragon войдут российский космонавт Андрей Федяев, американцы Джессика Меир и Джек Хэтэуэй и астронавт Европейского космического агентства (ESA) Софи Адено.

Ранее космонавт назвал продолжительность «ночи» на МКС.

