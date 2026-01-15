В МВД предупредили о фейковых распродажах новогодних подарков

Мошенники начали представляться сотрудниками крупных торговых сетей и предлагать покупателям «невыкупленные новогодние подарки» по заниженным ценам. Об этом сообщили в ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

По данным полиции, злоумышленники рассылают сообщения от имени известных магазинов, в которых обещают смартфоны, ноутбуки и другую технику по «специальным» ценам якобы для ограниченного круга лиц. Чтобы «забронировать» товар, жертв просят прислать код из СМС или подтвердить участие в акции.

В ведомстве пояснили, что эти коды используются для доступа к банковским приложениям и личным кабинетам, что позволяет преступникам списывать деньги со счетов потерпевших.

Правоохранители напомнили, что крупные ритейлеры публикуют информацию об акциях только на официальных сайтах и в проверенных аккаунтах, а не в личных сообщениях. Граждан призвали никому не передавать коды из СМС и push-уведомлений, поскольку они дают прямой доступ к финансам.

Также в МВД рекомендовали проверять источники информации и при сомнениях связываться с магазинами по официальным контактам. Тем, кто уже передал код мошенникам, советуют срочно обратиться в банк, заблокировать операции, сменить пароли и проверить счета на наличие подозрительных списаний.

Ранее россиян предупредили о новой схеме взлома «Госуслуг».