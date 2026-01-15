Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Операция США в Венесуэле и захват МадуроГибель детей в роддоме НовокузнецкаПротесты в Иране — 2026
Общество

В МВД предупредили о фейковых распродажах новогодних подарков

МВД: мошенники продают зависшие подарки от имени крупных магазинов
tete_escape/Shutterstock/FOTODOM

Мошенники начали представляться сотрудниками крупных торговых сетей и предлагать покупателям «невыкупленные новогодние подарки» по заниженным ценам. Об этом сообщили в ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

По данным полиции, злоумышленники рассылают сообщения от имени известных магазинов, в которых обещают смартфоны, ноутбуки и другую технику по «специальным» ценам якобы для ограниченного круга лиц. Чтобы «забронировать» товар, жертв просят прислать код из СМС или подтвердить участие в акции.

В ведомстве пояснили, что эти коды используются для доступа к банковским приложениям и личным кабинетам, что позволяет преступникам списывать деньги со счетов потерпевших.

Правоохранители напомнили, что крупные ритейлеры публикуют информацию об акциях только на официальных сайтах и в проверенных аккаунтах, а не в личных сообщениях. Граждан призвали никому не передавать коды из СМС и push-уведомлений, поскольку они дают прямой доступ к финансам.

Также в МВД рекомендовали проверять источники информации и при сомнениях связываться с магазинами по официальным контактам. Тем, кто уже передал код мошенникам, советуют срочно обратиться в банк, заблокировать операции, сменить пароли и проверить счета на наличие подозрительных списаний.

Ранее россиян предупредили о новой схеме взлома «Госуслуг».

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27627187_rnd_1",
    "video_id": "record::94713efe-787f-42af-916a-54e7f844a4ce"
}
 
Теперь вы знаете
Почему на Крещение в России самые сильные морозы. Метеоролог объяснил погодный феномен
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+