«Пускай бухают»: Милонов посмеялся над предложением Каллас «начать пить»

Европейские лидеры окончательно утратили свои интеллектуальные силы, поэтому все, что им остается, «только бухать». Так депутат Госдумы Виталий Милонов прокомментировал «Газете.Ru» слова главы дипломатии ЕС Каи Каллас о «хорошем моменте, чтобы начать пить» на фоне мировой нестабильности.

«Интеллектуальные силы, если их можно назвать интеллектуальными, на исходе, источились из мозжечка балтийского тигра-дракона. Соответственно, только бухать. Другого у них совета нет. Пускай бухают», — подчеркнул Милонов.

По словам депутата, «если они будут в беспамятстве что-то там орать», то это будет «менее инвазивно», чем то, что европейские лидеры делают «по трезвяку».

Также Милонов сравнил главу европейской дипломатии с «маленькой болонкой», которая «находясь за стеклом, активно гавкала, а когда вдруг стекла не стало, она спряталась».

Кроме того, парламентарий обратил внимание на ухудшение отношений Европы и США. По мнению Милонова, президент Дональд Трампа «вытер что-то из носа об лицо Каи Каллас и всей Европы».

По данным Politico, Каллас в беседе с депутатами Европарламента пошутила, что на фоне мировой нестабильности уже пора выпивать.

Ранее в Европе дали совет Каллас по завершению конфликта на Украине.