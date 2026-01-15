Размер шрифта
«Пускай бухают»: Милонов посмеялся над предложением Каллас «начать пить»

Депутат Милонов: в ЕС утратили интеллектуальные силы, остается только бухать
Максим Блинов/РИА Новости

Европейские лидеры окончательно утратили свои интеллектуальные силы, поэтому все, что им остается, «только бухать». Так депутат Госдумы Виталий Милонов прокомментировал «Газете.Ru» слова главы дипломатии ЕС Каи Каллас о «хорошем моменте, чтобы начать пить» на фоне мировой нестабильности.

«Интеллектуальные силы, если их можно назвать интеллектуальными, на исходе, источились из мозжечка балтийского тигра-дракона. Соответственно, только бухать. Другого у них совета нет. Пускай бухают», — подчеркнул Милонов.

По словам депутата, «если они будут в беспамятстве что-то там орать», то это будет «менее инвазивно», чем то, что европейские лидеры делают «по трезвяку».

Также Милонов сравнил главу европейской дипломатии с «маленькой болонкой», которая «находясь за стеклом, активно гавкала, а когда вдруг стекла не стало, она спряталась».

Кроме того, парламентарий обратил внимание на ухудшение отношений Европы и США. По мнению Милонова, президент Дональд Трампа «вытер что-то из носа об лицо Каи Каллас и всей Европы».

По данным Politico, Каллас в беседе с депутатами Европарламента пошутила, что на фоне мировой нестабильности уже пора выпивать.

Ранее в Европе дали совет Каллас по завершению конфликта на Украине.

