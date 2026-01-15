Два человека попали под поезд на ж/д переходе в Удмуртии

В Удмуртии два человека попали под поезд

В Глазове республики Удмуртия два человека попали под поезд на железнодорожном переходе. Об этом сообщает Telegram-канал «Жизнь Глазова и севера Удмуртии».

«По предварительной информации, два человека попали под поезд. Они переходили пути по железнодорожному переходу на улице Советской перед приближающимся составом», — сказано в посте.

Машинист применил экстренное торможение, но трагедии избежать не удалось, следует из него. Официальной информации по поводу происшествия на момент публикации нет.

До этого в пригороде Новосибирска грузовой поезд травмировал мужчину, лежавшего у путей. Инцидент произошел 9 января, локомотивная бригада заметила мужчину, лежавшего в опасной близости от железнодорожного полотна. Избежать столкновения не удалось, сотрудники железной дороги вызвали экстренные службы и оказали пострадавшему первую помощь. Мужчина в состоянии алкогольного опьянения был госпитализирован с многочисленными травмами.

Ранее на Ямале поезд протаранил автомобиль на железнодорожном переезде.