РЖД ввел новый график движения поездов

«Российские железные дороги» (РЖД) представили новый график движения поездов, который будет действовать в этом и 2020 году. Об этом сообщает сайт компании.

Согласно этому распорядку, число поездов дальнего следования, в частности двухэтажных, выросли.

Кроме того, 334 состава ускорены.

Еще в соответствии с этим графиком будет увеличено число электричек.

Отмечается, что он начнет действовать 8 декабря в 00:00 по мск.

«Общие размеры движения пассажирских поездов дальнего следования увеличиваются на 3% до 583 пар поездов в сутки в 433 различных сообщениях», — уточнили в РЖД.

Также по новому графику число поездов категорий «Скорый» и «Скоростной» вырастет с 358 до 377.