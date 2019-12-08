РЖД ввел новый график движения поездов

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Интерьер плацкартного вагона Интерьер плацкартного вагона
Интерьер плацкартного вагона
АО ТК «Гранд Сервис Экспресс»

«Российские железные дороги» (РЖД) представили новый график движения поездов, который будет действовать в этом и 2020 году. Об этом сообщает сайт компании.

Согласно этому распорядку, число поездов дальнего следования, в частности двухэтажных, выросли.

Кроме того, 334 состава ускорены.

Еще в соответствии с этим графиком будет увеличено число электричек.

Отмечается, что он начнет действовать 8 декабря в 00:00 по мск.

«Общие размеры движения пассажирских поездов дальнего следования увеличиваются на 3% до 583 пар поездов в сутки в 433 различных сообщениях», — уточнили в РЖД.

Также по новому графику число поездов категорий «Скорый» и «Скоростной» вырастет с 358 до 377.