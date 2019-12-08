Стало известно, какой алкоголь россияне предпочитают покупать к Новому году

К Новому году россияне приобретают пива больше, чем шампанского и вина. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на специальное исследование.

Отмечается, что на пенный напиток приходится 33,97% от общего объема покупок спиртных напитков, которые совершаются перед Новым годом.

На второй строчке рейтинга находится шампанское. Этот напиток имеет долю в 14,93%. Затем следует вино с 12,53%.

При этом по данному показателю водка не вошла в тройку лидеров. Ее доля продаж составляет 10,87%.