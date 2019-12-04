Киев продилил санкции на товары из России
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Депутат Верховной рады Алексей Гончаренко заявил, что кабинет министров Украины продлил действия спецпошлин на ввоз товаров из России до 31 декабря 2020 года. Об этом он сообщил в твоем Telegram-канале.
По его словам, такое решение украинские власти приняли в отвеn на аналогичные действия Москвы.
Ранее Украина начала взимать спецпошлины за ввоз большинства российских товаров. В частности, в их число входят дизельное топливо и сжиженный природный газ.
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