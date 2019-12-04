Киев продилил санкции на товары из России

Депутат Верховной рады Алексей Гончаренко заявил, что кабинет министров Украины продлил действия спецпошлин на ввоз товаров из России до 31 декабря 2020 года. Об этом он сообщил в твоем Telegram-канале.

По его словам, такое решение украинские власти приняли в отвеn на аналогичные действия Москвы.

Ранее Украина начала взимать спецпошлины за ввоз большинства российских товаров. В частности, в их число входят дизельное топливо и сжиженный природный газ.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— «Зеркальные санкции»: Украина ввела спецпошлины на российские товары

— На Украине предложили ввести спецпошлины на импорт электроэнергии из России