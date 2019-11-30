МИД России объяснил недопуск самолета чешской делегации к полету в Казань

В Министерстве иностранных дел России объяснили, почему самолет, на борту которого находилась делегация во главе с министром сельского хозяйства Чехии Мирославом Томаном, не допустили к полету из Москвы в Казань. Об этом говорится в комментарии ведомства.

Сообщается, что единственной причиной отказа стало несоблюдение чешской стороной таможенного законодательства Евразийского экономического союза (ЕАЭС).

По заявлению МИД, Чехия не в первый раз совершает подобные ошибки. Отмечается, что по официальным каналам «чехи признают свою ответственность».

Ранее стало известно, что самолету чешской делегации было отказано в перелете по маршруту Москва-Казань, в результате чего, после почти десятичасового ожидания, министр сельского хозяйства Мирослав Томан принял решение вернуться в Прагу.

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