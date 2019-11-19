«Газпром» заполнил газом «Турецкий поток»
Российская энергетическая компания «Газпром» закончила заполнять две ветки морского газопровода «Турецкий поток» газом. Об этом говорится в пресс-релизе, поступившем в «Газету.Ru».
В компании рассказали, что газопровод заполнен газом с Чаяндинского месторождения. Две нитки от береговых объектов около Анапы до приемного терминала у населенного пункта Кыйыкей на побережье Турции уже заполнены газом.
Кроме того, уже закончено бурение 190 эксплуатационных газовых скважин.
«Работы выполняются с опережением графика», — пояснили в «Газпроме».
В настоящее время завершаются пусконаладочные работы на приемном терминале в Турции.
Начало коммерческой эксплуатации газопровода было запланировано на конец 2019 года.
«Турецкий поток» — будет доставлять газ из России в Турцию через Черное море. Первая нитка газопровода предназначена для поставок газа турецким потребителям, вторая — для газоснабжения стран Южной и Юго-Восточной Европы.
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