Раскрыт новый способ мошенничества с картами

Российские банки зафиксировали новый способ кражи денег с карт, информирует газета «Известия».

По данным банков, в 80% случаев мошенники воруют средства путем переводят их на виртуальный «пластик» онлайн-кошельков с помощью сервиса перечислений с карты на карту разных банков, так называемой системы card2card.

Система играет роль промежуточного этапа по выводу денег, после которого деньги переводят на физический «пластик», с которого их можно снять.

Как правило, это происходит следующим образом: потенциальная жертва вбивает данные карты, с которой хочет снять деньги, а также сведения виртуального кошелька, на который хочет их зачислить. После этого владельцу карты отправляются сообщение с кодом подтверждения. Затем аферисты звонят на номер телефона жертвы, представляются сотрудниками службы безопасности банка и просят сообщить этот код. Именно он позволяет получить мошенникам деньги, поскольку они попадают на виртуальную карту.