ВТБ анонсировал открытие своих офисов в ЛНР и ДНР

ВТБ в 2024 году планирует открыть свои офисы на территории новых регионов России — в Донецкой и Луганской народных республиках (ДНР и ЛНР соответственно). С таким заявлением выступил президент-председатель правления банка Андрей Костин, чьи слова передает пресс-служба кредитной организации.
«ВТБ расширяет географию офисной сети», — указывается в пресс-релизе.
Согласно информации Костина, в июле текущего года откроются два отделения в Луганске, а до конца года запланировано запустить обслуживание клиентов в Мариуполе и Донецке.
«Уже принимаем на работу персонал, начали обслуживание клиентов в местном МФЦ», — добавил президент кредитной организации.
По его словам, в офисах будут обслуживать как розничных клиентов, так и представителей малого и среднего бизнеса.
В конце мая ВТБ запустил основной этап интеграции розничных клиентов банка «Открытие».
Ранее Костин заявил об ажиотажном спросе на зарубежные активы в РФ.