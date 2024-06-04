Мужчина, вооруженный мечом, пытался похитить невесту перед свадьбой

В индийском штате Мадхья-Прадеш местный житель с приятелями ворвался в дом к девушке накануне свадьбы и пытался похитить ее. Об этом сообщает NDTV.

Инцидент произошел в округе Ашокнагар, в дом к девушке, которая собиралась выйти замуж, ворвалась толпа разъяренных мужчин. Один из них был вооружен мечом, вместе с подельниками он пытался силой вытащить невесту из дома и увести в неизвестном направлении.

Родственники пытались дать отпор нападавшим, но были жестоко избиты. Злоумышленники остановились, лишь когда увидели, что возле дома девушки собралась толпа сельчан, которые были намерены вмешаться и отбить невесту у похитителей.

Позже выяснилось, что ранее один из мужчин несколько раз изнасиловал невесту и снял это на видео, он решил похитить ее, когда узнал о предстоящей свадьбе. Местная полиция отказалась регистрировать заявление о нападении.

До этого сообщалось, что в Индии мужчина избил жену и откусил ей нос во время ссоры из-за приданого. Между молодыми супругами, которые всего год прожили в браке, возникла ссора. Мужчина обвинял жену в том, что родственники оставили ее без приданого. Супруг требовал, что семья девушки переписала на него часть имущества, постоянно бил и унижал жену. В один из дней он снова набросился на девушку с кулаками, а когда та попыталась оказать сопротивление откусил ей часть носа.

Ранее в Индии мужчина поссорился с женой из-за голубей и сжег дом.