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Cоцсети удивили посетители ресторана, которые не стали прерывать свой обед из-за пожара

The Indian Express: в Токио посетители ресторана не прервали обед, несмотря на пожар

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buzzzz1970/X (ранее Twitter)

Пользователей соцсетей удивили посетители ресторана в Токио, которые не стали отрываться от трапезы, несмотря на то, что в здании начался пожар, пишет The Indian Express.

Как пишут СМИ, инцидент произошел в токийском ресторане, известном своими большими и сытными порциями. В конце мая, когда клиенты заведения пришли на обед, на кухне начался пожар, который быстро охватил все помещение. Несмотря на тревогу, некоторые люди не стали отрываться от еды и продолжили трапезу, а их невозмутимое спокойствие попало на камеры видеонаблюдения.

Пользователей соцсетей удивило поведение посетителей ресторана. По мнению зрителей, люди поставили вкусную еду выше своей безопасности и вели себя безрассудно.

«Сохраняйте спокойствие и ешьте рамен», — иронизируют комментаторы.

Ранее соцсети удивила восьмилетняя китаянка, которая умеет лазить по стенам.

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