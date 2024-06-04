Cоцсети удивили посетители ресторана, которые не стали прерывать свой обед из-за пожара

Пользователей соцсетей удивили посетители ресторана в Токио, которые не стали отрываться от трапезы, несмотря на то, что в здании начался пожар, пишет The Indian Express.

Как пишут СМИ, инцидент произошел в токийском ресторане, известном своими большими и сытными порциями. В конце мая, когда клиенты заведения пришли на обед, на кухне начался пожар, который быстро охватил все помещение. Несмотря на тревогу, некоторые люди не стали отрываться от еды и продолжили трапезу, а их невозмутимое спокойствие попало на камеры видеонаблюдения.

Пользователей соцсетей удивило поведение посетителей ресторана. По мнению зрителей, люди поставили вкусную еду выше своей безопасности и вели себя безрассудно.

«Сохраняйте спокойствие и ешьте рамен», — иронизируют комментаторы.

Ранее соцсети удивила восьмилетняя китаянка, которая умеет лазить по стенам.