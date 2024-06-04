Мужчина мог поджечь храм в Тюмени из-за мошенников

Губернатор Тюменской области Александр Моор заявил, что сподвигнуть поджигателя храма в Тюмени на преступление могли мошенники. Соответствующую публикацию он разместил в своем Telegram-канале.

Эту предварительную версию отрабатывают следователи.

«Вместе с вами глубоко возмущен попыткой поджога Храма Димитрия Донского в Тюмени. Злоумышленник посягнул на святое», — прокомментировал случай чиновник.

До этого в Тюмени полицейские задержали мужчину, попытавшегося поджечь храм.

Вечером 3 июня мужчина закидал храм Дмитрия Донского в Тюмени коктейлями Молотова. Инцидент произошел на улице Республики. Мужчина подошел к церкви Дмитрия Донского, достал из сумки несколько коктейлей Молотова и разбил их о здание. После попытки поджога он скрылся на велосипеде.

Ранее в Тюмени осудили таксиста, который специально переехал пассажира.