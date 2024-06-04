Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В России появится еще один дешевый китайский кроссовер

В России появится бюджетный кроссовер DFSK 500 из Китая

close
100%
DFSK Motor

В России появится новый китайский кроссовер DFSK 500. Об этом сообщает пресс-служба компании Dongfeng. Точная дата выхода на рынок и цена неизвестны.

Длина модели составляет 4385 мм при колесной базе 2655 мм, салон рассчитан на пять человек, объем багажника равен 318 л, а дорожный просвет — 191 мм. Задняя спинка складывается в пропорции 2 к 3. DFSK 500 оснащен 1,5-литровым двигателем мощностью 116 л.с. и вариатором.

В салоне установлена мультимедиа с сенсорным 7-дюймовым экраном. В базовую комплектацию входят обогрев передних сидений, бесключевой доступ, кондиционер, круиз-контроль, датчик света и камера заднего вида, передние подушки безопасности.

В компании подчеркнули, что модель станет самым маленьким и дешевым кроссовером в линейке.

До этого стало известно, что китайская компания GAC 6 июня представит седан Aion Hyper GT для продаж на глобальном рынке. Особенность машины — открывающиеся вверх «двери-ножницы».

Длина GAC Aion Hyper GT составляет 4886 мм при колесной базе 2920 мм. Коэффициент аэродинамического сопротивления автомобиля равен 0,197 Cd, что ниже, чем у Tesla Model S (0,208 Cd).

Базовая версия GAC Aion Hyper GT оснащается электромотором мощностью 245 л.с. (355 Нм), а дорогие модификации - силовой установкой, которая развивает 340 л.с. (430 Нм) и позволяет разгоняться до «сотни» за 4,9 секунды. Тяга передается на задние колеса.

Ранее сообщалось, что в России с 1 июля начнут продавать автомобили белорусские автомобили Belgee.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами