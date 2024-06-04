В России появится еще один дешевый китайский кроссовер

В России появится новый китайский кроссовер DFSK 500. Об этом сообщает пресс-служба компании Dongfeng. Точная дата выхода на рынок и цена неизвестны.

Длина модели составляет 4385 мм при колесной базе 2655 мм, салон рассчитан на пять человек, объем багажника равен 318 л, а дорожный просвет — 191 мм. Задняя спинка складывается в пропорции 2 к 3. DFSK 500 оснащен 1,5-литровым двигателем мощностью 116 л.с. и вариатором.

В салоне установлена мультимедиа с сенсорным 7-дюймовым экраном. В базовую комплектацию входят обогрев передних сидений, бесключевой доступ, кондиционер, круиз-контроль, датчик света и камера заднего вида, передние подушки безопасности.

В компании подчеркнули, что модель станет самым маленьким и дешевым кроссовером в линейке.

До этого стало известно, что китайская компания GAC 6 июня представит седан Aion Hyper GT для продаж на глобальном рынке. Особенность машины — открывающиеся вверх «двери-ножницы».

Длина GAC Aion Hyper GT составляет 4886 мм при колесной базе 2920 мм. Коэффициент аэродинамического сопротивления автомобиля равен 0,197 Cd, что ниже, чем у Tesla Model S (0,208 Cd).

Базовая версия GAC Aion Hyper GT оснащается электромотором мощностью 245 л.с. (355 Нм), а дорогие модификации - силовой установкой, которая развивает 340 л.с. (430 Нм) и позволяет разгоняться до «сотни» за 4,9 секунды. Тяга передается на задние колеса.

Ранее сообщалось, что в России с 1 июля начнут продавать автомобили белорусские автомобили Belgee.