Рогов сообщил, что ВС РФ выбили противника на полкилометра от окраин Работино

Российские войска продвинулись севернее села Работино на Ореховском направлении запорожской линии фронта. Об этом рассказал председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета Владимир Рогов, пишет РИА Новости.

«Наши ребята продвинулись севернее Работино. Сейчас противник находится уже на удалении в 500-700 метров от северных окраин села», — сказал Рогов.

По его словам, попытки ВСУ контратаковать пресекаются усилиями российских военнослужащих.

До этого группировка российских войск «Днепр» нанесла удар по скрытому опорному пункту вооруженных сил Украины (ВСУ) к северу от населенного пункта Работино в Запорожской области.

В Минобороны сообщили, что поразить опорный пункт удалось артиллеристам расчета самоходной гаубицы «Мста-С».

15 мая в военном ведомстве сообщили, что группировка «Днепр» взяла под полный контроль населенный пункт Работино в Запорожской области.

Ранее британский аналитик оценил значение потери Работино для ВСУ.