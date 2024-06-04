Байден допустил, что Украина не вступит в НАТО

Президент Соединенных Штатов Джо Байден допустил, что Украина останется вне НАТО по завершении военного конфликта с Россией, но Вашингтон продолжит поставлять ей вооружение. Его слова приводит Time.

«Мир [для Украины] выглядит так, чтобы Россия никогда не оккупировала Украину. Вот как выглядит мир. И это не означает НАТО, что они являются частью НАТО», — сказал Байден.

По его словам, Вашингтон выстраивает с Киевом такие же отношения, как и с другими государствами, которым поставляет оружие для того, чтобы они «могли защитить себя в будущем».

До этого британская газета The Telegraph писала, что перед подготовкой встречи, посвященной 75-летнему юбилею, в НАТО высказались против того, чтобы предложить Украине жесткие временные сроки вступления. По данным издания, чиновники США крайне скептически относятся к тому, чтобы Киев в ближайшее время двигался к полноправному членству в альянсе.

Ранее Блинкен пообещал Украине «мостик» в НАТО.