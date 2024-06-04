В ДНР сообщили, что ВСУ могут попасть в окружение близ Карловки

Советник главы ДНР Игорь Кимаковский в эфире Первого канала заявил, что украинские подразделения могут попасть в окружение российских войск, сосредоточенных в районе села Карловка республики.

Он рассказал, что российские солдаты взяли под контроль населенный пункт Уманское, расположенный севернее Карловки и в результате этого зажали противника к водохранилищу, лишив его возможности снабжения.

«Фактически там в районе водохранилища (российские войска. — «Газета.Ru») могут взять в некое окружение противника», — сказал Кимаковский, пояснив, что это связано с географией самого этого водохранилища.

2 июня пресс-служба Минобороны сообщила, что группировка российских войск «Центр» взяла под контроль село Уманское в ДНР.

Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что взятие под контроль небольшого села Уманское означает не только продвижение вперед, но и повышение безопасности для населенных пунктов Донбасса.

Ранее в Украине спрогнозировали тяжелое лето для армии страны.